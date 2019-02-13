Главный тренер Финляндии: Роман Ерёменко сказал, что готов вернуться в сборную

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва рассказал о готовности полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко вернуться в национальную команду после длительного перерыва. Прошлым летом 31-летний хавбек вернулся в футбол после двухлетней дисквалификации за употребление кокаина.



«Мы виделись в этом месяце и полтора часа обсуждали различные вещи. Он сказал, что готов вернуться в сборную. Роман понимает, что ему будет необходимо показать достаточно хорошую игру, поскольку он находится в том же положении, что и остальные футболисты.



Здорово, что Ерёменко вновь доступен для нас. Он даст команде дополнительные опции. Я смотрел его матчи. У него были проблемы с бедром, но сейчас всё должно быть в порядке. Роману предстоит провести четыре матча, прежде чем сделать выбор. Мы должны посмотреть на него в действии и убедиться, что он находится в нужной физической форме», — цитирует Канерву YLE.

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