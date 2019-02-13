Тухель предоставил игрокам «ПСЖ» два дня отдыха после победы в матче с «МЮ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поощрил своих подопечных после уверенной победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:0).



Как сообщает RMC, немецкий специалист решил предоставить команде дополнительный выходной. Таким образом, помимо положенного перерыва на один день игроки парижан получили дополнительный день отдыха. К тренировкам команда вернётся 15 февраля.



17 февраля «ПСЖ» предстоит провести выездной матч с «Сент-Этьеном» в 25-м туре французской Лиги 1. Игра состоится на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и начнётся в 23:00 мск.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.