Нойер вернулся к тренировкам в общей группе «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер завершил восстановление от травмы большого пальца руки, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.



32-летний футболист уже вернулся к тренировкам в общей группе. По словам главного тренера команды Нико Ковача, Нойер может вернуться на поле уже в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом», который состоится 15 февраля. В последний раз игрок принимал участие в матче в конце января.



Таким образом, вратарь с большой вероятностью сможет помочь «Баварии» в предстоящем противостоянии с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч команд состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле 19 февраля. Ответная встреча пройдёт 13 марта на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Нойер: не терпится выйти на поле «Энфилда»