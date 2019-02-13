«Барселона» отказалась продлевать контракт с Ракитичем на улучшенных условиях

«Барселона» не намерена продлевать соглашение с полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает Sport.es.



По информации издания, хорватский футболист минувшим летом отклонил предложение «Пари Сен-Жермен». Французский клуб предлагал ему очень выгодные финансовые условия, однако главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде уговорил хавбека остаться в команде. В связи с этим Ракитич попросил руководство «Барселоны» о продлении контракта с повышением оклада, однако клуб просьбу игрока не удовлетворил.



При этом утверждается, что Ракитич счастлив в каталонском клубе и хотел бы остаться в нём. Действующий контракт 30-летнего хавбека рассчитан до лета 2021 года.



Ранее сообщалось, что Ракитич объявил руководству «Барселоны» о желании перейти в миланский «Интер» по окончании нынешнего сезона.

Ракитич сообщил «Барселоне» о желании перейти в «Интер»