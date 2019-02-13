Ван дер Сар: «Реал» — машина, штампующая победы

Исполнительный директор «Аякса» и бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Реал», который состоится сегодня, 13 февраля.

«В Европе лучшим клубом является «Реал». Несколько лет назад я был вместе с Роберто Карлосом и Зинедином Зиданом на «Сантьяго Бернабеу», там мы посетили музей. В нём я увидел шесть маленьких Кубков чемпионов, которые «Реал» выиграл до 1966 года. В такой момент думаешь: «Вот это клуб!»

«Реал» — настоящая машина, штампующая победы. Криштиану Роналду был олицетворением этого клуба, он — звезда.

В то же время считаю, что у «Барселоны» и Лионеля Месси больше очарования. «Аякс» обладает подобными качествами», — цитирует ван дер Сара El Pais.