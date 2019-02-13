Икарди не попал в заявку «Интера» на матч с «Рапидом» в Лиге Европы

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди не попал в заявку итальянской команды на матч первого раунда 1/16 финала Лиги Европы с «Рапидом», сообщает пресс-служба «Интера».



Ранее 25-летний аргентинский футболист лишился капитанской повязки. Действующим капитаном миланского «Интера» стал голкипер Самир Ханданович.



На данный момент Икарди ведёт переговоры с руководством «Интера» о продлении контракта. Действующее соглашение аргентинского нападающего рассчитано до 30 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что интерес к Икарди проявляют «Реал» и мадридский «Атлетико».



Матч «Рапида» с миланским «Интером» в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоится завтра, 14 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.