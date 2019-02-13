Витсель: шансы «Боруссии» и «Тоттенхэма» оцениваю 50 на 50

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Первая встреча команд состоится сегодня, 13 февраля, в Лондоне.

«Знаю некоторых игроков «Тоттенхэма», например моих соотечественников Яна Вертонгена и Тоби Алдервейрелда. «Тоттенхэм» — сильная команда, которая по праву находится среди лидеров английской Премьер-лиги. Матчи с этой командой будут очень интересными. На мой взгляд, шансы составляют 50 на 50.

Нам не стоит в Лондоне действовать безумно, думая о том, что нужно обязательно победить. Мы должны сыграть умно. Нас ждёт ещё вторая встреча в Дортмунде.

Не думаю, что Премьер-лига сильнее Бундеслиги. Скорее всё это является хайпом в СМИ. Многие люди смотрят матчи АПЛ, так как трансляции можно найти по всему миру. Именно по историческим причинам АПЛ больше интересует международные телекомпании, чем чемпионаты Германии, Италии или Франции. В то же время я не вижу особой разницы в уровне футбола», — цитирует Витселя Sportbuzzer.