Витсель: в Бундеслиге в последние полгода Ройс был лучшим

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель выразил сожаление в связи с тем, что форвард немецкого клуба Марко Ройс пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится сегодня, 13 февраля, в Лондоне.

«В последние шесть месяцев в Германии не было игрока лучше Ройса. Марко забил 17 мячей и сделал 11 результативных передач. Он является одним из самых важных футболистов нашей команды — лидера Бундеслиги. Очень жаль, что он пропустит первый матч с «Тоттенхэмом».

Я знаю, что раньше он играл за «Боруссию» Мёнхенгладбах под руководство Люсьена Фавра. Но тогда Марко был очень молод, а Фавр позволял ему играть, где он захочет. Фавр помог ему сделать первые шаги в Бундеслиге, а дальше он уже учился всему в Дортмунде», — приводит слова Витселя Sportbuzzer.