Неймар: не сомневаюсь, что «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар выразил мнение, что парижской команде удастся одержать победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.



«ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов. «ПСЖ» — это не только я, у нас невероятная команда с отличными игроками и превосходным тренером. Кроме того, болельщики являются настоящим 12-м игроком нашей команды, когда мы играем в Париже. Я не сомневаюсь, что мы выиграем турнир и я обязательно сыграю", — приводит слова Неймара Mundo Deportivo.



Накануне «ПСЖ» обыграл «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 2:0. Бразильский форвард не принял участия в игре из-за травмы. Ответная встреча команд состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

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