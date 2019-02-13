Ди Мария: я никогда не отзывался плохо о «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился мнением о негативном приёме, который ему устроили болельщики «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Фанаты «МЮ» освистывали аргентинца, который ранее выступал за английский клуб. Матч завершился победой парижан со счётом 2:0, Ди Мария стал автором двух результативных передач.

«Было сложно с первой минуты, но я знал, что всё так и будет. Я говорил это и раньше, но повторю вновь: я никогда не отзывался плохо о «Манчестер Юнайтед» и людях из клуба.

Такие вещи случаются, болельщики иногда воспринимают тебя негативно. В «Манчестер Юнайтед» у меня были проблемы только с тренером», — цитирует Ди Марию Cadena COPE.

Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» состоится во Франции 6 марта.