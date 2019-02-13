УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча «Фенербахче» — «Зенит»

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча первого раунда 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» — «Зенит», сообщается на официальном сайте организации. Напомним, встреча команд состоялась вчера, 12 февраля, на стадионе в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Болельщики турецкой команды могут быть наказаны за блокирование лестничных проходов на стадионе. Фанаты петербургского «Зенита» обвиняются в использовании пиротехники во время матча, а также в бросании различных предметов на поле. УЕФА рассмотрит дело 28 февраля.



Ответный матч петербургского «Зенита» с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы состоится 21 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

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