Кьеллини: Роналду как Болт и Федерер, у него всегда есть дополнительная передача

Капитан туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сравнил одноклубника Криштиану Роналду с легкоатлетом Усэйном Болтом и теннисистом Роджером Федерером.



«Заменить Буффона не так просто, но Роналду становится лидером „Ювентуса“. Я довольно любопытный человек, мне нравится наблюдать за другими игроками. Мне очень любопытно следить за Роналду. Он как Болт и Федерер. Роналду как автомобиль, у которого всегда есть дополнительная передача. Его опыт может помочь мне. Нет, я не пытаюсь подражать ему, но этот опыт хорош для расширения моих собственных горизонтов», — приводит слова Кьеллини Football Italia.



Туринский «Ювентус» набрал 63 очка за 23 матча и занимает первре место в турнирной таблице чемпионата Италии.