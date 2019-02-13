Фолланд: «Байер» мечтает сыграть в финале Лиги Европы и стремится к этому

Нападающий леверкузенского «Байера» Кевин Фолланд поделился ожиданиями от матча первого раунда 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром». Встреча команд состоится завтра, 14 февраля, в Краснодаре.



«В последних играх мы действительно хорошо играли, демонстрировали атакующий футбол, оказывали давление на противника. У нас также хорошее владение мячом. Мы постараемся завтра оставаться в такой же форме.



Свен Бендер говорил, что здесь играл и даже был в том же отеле, в котором мы сейчас остановились. В основном он больше ничего не говорил.



Для всех в команде мечта — играть в финале, и мы стремимся к этому. Это долгий и сложный путь. Наш тренер уже был в финале, и он поможет нам, но сейчас мы думаем только о завтрашней игре», — передаёт слова Фолланда корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.