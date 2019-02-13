«Рубин» одержал волевую победу над солигорским «Шахтёром» в контрольном матче

«Рубин» в товарищеском матче на сборах в Белеке (Турция) одержал победу над солигорским «Шахтёром» (Республика Беларусь). Матч завершился со счётом 2:1 в пользу казанцев. При этом российскому клубу пришлось отыгрываться. В составе «Рубина» по одному мячу забили Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов.

«Рубин» два тайма сыграл разными составами. На поле после перерыва из стартового состава остался только голкипер Иван Коновалов.

Футбол. Товарищеские матчи. Белек (Турция)

«Рубин» (Россия) — «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь) — 2:1 (1:1)

Голы: Бакай, 32, Полоз, 35 (с пенальти), Цаллагов, 53.

«Рубин» (1-й тайм): Иван Коновалов, Степанов (Агапов, 68), Калинин, Камболов, Микушин, Цаллагов, Могилевец, Подберёзкин (Игорь Коновалов, 68), Джафаров, Давиташвили, Шекари.

«Рубин» (2-й тайм): Иван Коновалов, Устинов, Сорокин, Уремович, Останин, Абдуллин, Башкиров, Пантелеев, Акбашев, Байрамян, Полоз.