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УЕФА завёл дело в отношении «МЮ» за поведение фанатов на матче с «ПСЖ»

УЕФА завёл дело в отношении «МЮ» за поведение фанатов на матче с «ПСЖ»
Футбол / Лига чемпионов

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации. Напомним, встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу парижан.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» обвиняются в блокировке лестничных проходов на стадионе и бросании предметов на поле во время игры. Фанаты парижской команды могут получить наказание за использование пиротехники, бросание предметов на поле, акты вандализма и массовые беспорядки. УЕФА рассмотрит дело 28 февраля.

Ответный матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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