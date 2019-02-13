Источник: Икарди лишили капитанской повязки за молчание после слов жены

Форвард «Интера» Мауро Икарди был лишён капитанской повязки за нехватку лидерских качеств и нежелание повлиять на супругу, Ванду Нару, которая также является агентом футболиста, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Источник сообщает, что решение о лишении капитанской повязки было принято руководителями «Интера» и главным тренером Лучано Спаллетти. Они недовольны, что Икарди мало говорит в раздевалке. Также аргентинец не стал комментировать слова Нары, которая ранее критиковала «Интер».

Напомним, капитаном команды был назначен голкипер Самир Ханданович. Икарди также исключили из заявки «Интера» на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Рапидом».

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Рапида» с миланским «Интером» состоится завтра, 14 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.