Ерохин: после матча с «Рубином» Паредес сказал: «Твой галик как голова выглядит»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал об обстоятельствах травмы голеностопа, которую он получил в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2). Хавбеку сделали операцию, из-за повреждения он пропустил первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» и не сможет принять участие в ответной встрече со стамбульцами.

«В матче с «Рубином», когда я получил травму голеностопа, Паредес ко мне подбежал и сказал: «Давай, вставай-вставай, беги, не лежи», а я понимаю, что встать вообще не могу, больно. После игры он подходит и говорит: «Слушай, я тебе говорил вставай, а сейчас смотрю, твой галик как голова твоя выглядит», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Еленой Кузнецовой и Анатолием Романовым.

«Зенит» в первом матче с «Фенербахче» потерпел поражение со счётом 0:1.