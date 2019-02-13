ЦСКА поздравил с днём рождения гендиректора клуба Бабаева

Пресс-служба ЦСКА поздравила с днём рождения генерального директора московского клуба Романа Бабаева, ему исполнился 41 год.

«С днем рождения, Роман Юрьевич!

Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды сердечно поздравляют генерального директора клуба Романа Бабаева с днём рождения!

Желаем Роману Юрьевичу крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в работе на благо родного клуба!» — говорится на сайте ЦСКА.

Бабаев занимает должность гендиректора ЦСКА с 2007 года. Карьеру в московском клубе начал в 1999 году в должности юрисконсульта. С 2001 года занимал должность руководителя юридического отдела.

В период нахождения Бабаева в должности генерального директора ЦСКА клуб трижды становился чемпионом России, четырежды — обладателем Кубка России, пять раз выиграл Суперкубок России.