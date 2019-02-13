Спаллетти: Икарди отказался от участия в матче с «Рапидом»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти в преддверии матча первого раунда 1/16 финала Лиги Европы с венским «Рапидом» рассказал, почему нападающий Мауро Икарди не попал в заявку «Интера» на игру.



«Лишение Икарди капитанской повязки? Трудное решение, но оно должно пойти на пользу „Интеру“. Завтрашний матч проведём без Мауро. Мы хотели включить Икарди в заявку, но он отказался и не прилетел в Вену. Мауро, видимо, разочаровало решение лишить его капитанской повязки. Теперь нам предстоит важный матч, после которого придётся прояснить ситуацию, сложившуюся в клубе вокруг Икарди. Меня мало беспокоят контракты, однако очень важны отношения с игроками», — приводит слова специалиста Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Источник: Икарди лишили капитанской повязки за молчание после слов жены