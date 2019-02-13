Румменигге: ничья с «Ливерпулем» была бы отличным результатом для «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от встречи с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Салах — блестящий игрок, у нас есть Алаба, и он не менее быстрый. Мы полностью уверены в Давиде. Он является одним из лучших защитников в мире.



Игра с „Ливерпулем“ — серьёзное испытание для „Баварии“. Ничья была бы отличным результатом. Главное — стараться забивать, а не просто думать о защите. Это может стать переломным моментом противостояния. А позже „Ливерпуль“ может дать слабину вдали от дома», — приводит слова Румменигге Liverpool Echo.



Матч «Ливерпуль» — «Бавария» состоится 19 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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