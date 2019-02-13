«Аякс» — «Реал»: Марсело начнёт матч со скамейки запасных

Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Реала» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 13 февраля, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Аякс»: Онана, Тальяфико, Блинд, де Лигт, Мазрауи, де Йонг, ван де Бек, Зиеш, Нерес, Шоне, Тадич.



Запасные: Лампру, Кристенсен, Велтман, Сингравен, Хунтелар, Дольберг, де Вит.



«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Бэйл, Каземиро, Регилон, Винисиус.



Запасные: К. Навас, Вальвехо, Мариано, Марсело, Васкес, Асенсио, Севальос.

«Реалу» на групповом этапе Лиги чемпионов противостояли «Рома», «Виктория Пльзень» и ЦСКА. «Аякс», в свою очередь, встречался с «Баварией», «Бенфикой» и АЕКом.