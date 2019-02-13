Бартомеу: «Барселона» предложит новый контракт Месси

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отметил, что каталонский клуб намерен продлить контракт с нападающим Лионелем Месси. Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до июля 2021 года.



«Верю, что Вальверде продолжит работать в „Барселоне“. Он доверяет своим игрокам. Это его второй сезон в клубе, и цель состоит в том, чтобы выиграть все возможные титулы. Однако я доверяю Эрнесто и рассчитываю на него, даже если „Барселона“ ничего не выиграет.



Месси? Конечно, мы предложим ему новый контракт, это неизбежно. Мы обязательно обговорим всё с Месси. Надеюсь, он продолжит работу с нами, ведь Месси — единственный игрок „Барселоны“, кто будет связан с нами вечно», — приводит слова Бартомеу Marca.

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