«Сент-Этьен» обыграл «Страсбург» и поднялся на 4-е место в чемпионате Франции

В матче 23-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» принимал «Страсбург». Встреча на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На 4-й минуте счёт открыл нападающий «Сент-Этьена» Роберт Берич. На 26-й минуте защитник хозяев Лоик Перрен отправил в ворота «Страсбурга» второй мяч. Во втором тайме единственный гол гостей на свой счёт записал форвард Жоя Да Кошта. Таким образом, «Сент-Этьен» прервал безвыигрышную серию во французской Лиге 1, которая длилась на протяжении трёх матчей.



«Сент-Этьен» набрал 40 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Страсбург» (35) — на 9-м месте в таблице французской Лиги 1. Лидером соревнования на данный момент является «ПСЖ», набравший 59 очков в 22 матчах.