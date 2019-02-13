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«Нант» в меньшинстве одержал победу в матче с «Каном»

«Нант» в меньшинстве одержал победу в матче с «Каном»
Футбол / Франция

В матче 23-го тура чемпионата Франции «Кан» принимал «Нант». Встреча состоялась на стадионе «Мишель д'Орнано» в Кане и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 26-й минуте главный арбитр встречи показал жёлтую карточку полузащитнику «Нанта» Адрею Жиротто. Спустя 8 минут бразильский хавбек вновь совершил нарушение, получил вторую жёлтую карточку и оставил «Нант» в меньшинстве. На 80-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев, и его успешно реализовал полузащитник «Нанта» Валентин Ронжье.

«Нант» набрал 27 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Кан» (18) — на предпоследнем, 19-м месте в таблице французской Лиги 1. Лидером соревнования на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 59 очков в 22 матчах.

Франция - Лига 1. 23-й тур
13 февраля 2019, среда. 21:30 МСК
Кан
Кан
0 : 1
Нант
Нант
0:1 – Ронжье – 80 (пен)
Удаления: нет – Жиротто, 34
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