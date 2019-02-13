«Нант» в меньшинстве одержал победу в матче с «Каном»

В матче 23-го тура чемпионата Франции «Кан» принимал «Нант». Встреча состоялась на стадионе «Мишель д'Орнано» в Кане и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



На 26-й минуте главный арбитр встречи показал жёлтую карточку полузащитнику «Нанта» Адрею Жиротто. Спустя 8 минут бразильский хавбек вновь совершил нарушение, получил вторую жёлтую карточку и оставил «Нант» в меньшинстве. На 80-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев, и его успешно реализовал полузащитник «Нанта» Валентин Ронжье.



«Нант» набрал 27 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Кан» (18) — на предпоследнем, 19-м месте в таблице французской Лиги 1. Лидером соревнования на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 59 очков в 22 матчах.