На 76-м году жизни скончался четырёхкратный чемпион СССР Виталий Хмельницкий

Сегодня, 13 февраля, на 76-м году ушёл из жизни легендарный форвард киевского «Динамо» Виталий Хмельницкий, сообщает пресс-служба клуба.

В период с 1965 по 1972 год Хмельницкий провёл более 200 матчей в составе киевского «Динамо». Четырежды чемпион СССР, обладатель Кубка СССР. За сборную Советского Союза Хмельницкий провёл 20 матчей. На его счету 7 мячей в составе национальной сборной. Участник чемпионата мира 1970 года.

После окончания карьеры Хмельницкий работал в футбольной школе киевского «Динамо» детским тренером, также он был включён в отдел селекции. Одним из воспитанников Хмельницкого является бывший полузащитник «Спартака» Илья Цымбаларь.

Хмельницкий возглавлял также «Гранит» (Черкассы) и «Кривбасс».