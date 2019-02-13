«Аякс» — «Реал»: Рамос проводит 600-й матч за мадридцев

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречаются «Аякс» и «Реал». Встреча проходит на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. К 32-й минуте счёт не открыт.



В стартовом составе мадридской команды вышел защитник Серхио Рамос. Это 600-й матч испанского футболиста в составе «Реала». Рамос стал седьмым игроком, кому удалось подобное достижение. Лидер по количеству матчей в составе «Реала» — нападающий Рауль, на его счету 741 игра. Второе место в этом списке занимает голкипер Икер Касильяс (725), третье достижение (710) — на счету защитника Маноло Санчиса.



Рамос перешёл в мадридский «Реал» в 2005 году из «Севильи». В нынешнем сезоне испанец сыграл в 23 матчах за «сливочных» в чемпионате Испании, забил 6 мячей и отдал одну результативную передачу.

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