Де Лигт побил рекорд Фабрегаса и стал самым молодым капитаном в плей-офф ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречаются «Аякс» и «Реал». Встреча проходит на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. К перерыву счёт не открыт.



Капитаном амстердамского клуба в этой встрече является 19-летний защитник Матейс де Лигт. Таким образом, голландский футболист стал самым молодым капитаном команды в истории плей-офф Лиги чемпионов.



Ранее рекорд по этому показателю принадлежал полузащитнику Сеску Фабрегасу. Испанец в 21 год с капитанской повязкой вывел на поле лондонский «Арсенал» на матч Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (1:1) 7 апреля 2009 года.



Ответный матч «Реал» — «Аякс» состоится 5 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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