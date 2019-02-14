Кессье: переход в «Челси»? Мечтаю о возвращении «Милана» в Лигу чемпионов

Полузащитник «Милана» Франк Кессье прокомментировал слухи о возможном переходе в «Челси». Кессье заявил, что не планирует уходить из итальянского клуба.
«У меня ещё пять лет по контракту. Я здесь, никуда не уезжаю.
У нас отличный тренер, который хорошо справляется со своими обязанностями. Мы все поддерживаем его. Мне здесь комфортно, я мечтаю о том, чтобы вернуть «Милан» в Лигу чемпионов», — приводит слова Кесье Sport Mediaset.
Ранее итальянские издания сообщили, что «Милан» может продать Кессье, чтобы приобрести Тьемуэ Бакайоко. В настоящий момент ивуарийский полузащитник находится в «Милане» в аренде из «Челси».
После 23 сыгранных туров «Милан» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.
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