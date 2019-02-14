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«Тоттенхэм» разгромил «Боруссию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» разгромил «Боруссию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

«Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов нанёс поражение дортмундской «Боруссии». Встреча, проходившая на стадионе «Уэмбли», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В первом тайме соперники не сумели открыть счёт, но сразу после перерыва Сон Хын Мин вывел «Тоттенхэм» вперёд. Корейский форвард замкнул навесную передачу Яна Вертонгена. Ещё два мяча лондонцы забили в концовке. На 83-й минуте Вертонген оказался на позиции центрфорварда и в касание пробил после навеса с фланга. А точку в матче на 86-й минуте поставил Фернандо Льоренте, точно пробивший головой после углового. При этом испанский форвард вышел на поле лишь за несколько минут до этого эпизода.

Ответная встреча состоится 5 марта в Дортмунде.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2019, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
3 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 – Мин – 47, 2:0 – Вертонген – 83, 3:0 – Льоренте – 86
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