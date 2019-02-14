«Тоттенхэм» разгромил «Боруссию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов нанёс поражение дортмундской «Боруссии». Встреча, проходившая на стадионе «Уэмбли», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В первом тайме соперники не сумели открыть счёт, но сразу после перерыва Сон Хын Мин вывел «Тоттенхэм» вперёд. Корейский форвард замкнул навесную передачу Яна Вертонгена. Ещё два мяча лондонцы забили в концовке. На 83-й минуте Вертонген оказался на позиции центрфорварда и в касание пробил после навеса с фланга. А точку в матче на 86-й минуте поставил Фернандо Льоренте, точно пробивший головой после углового. При этом испанский форвард вышел на поле лишь за несколько минут до этого эпизода.

Ответная встреча состоится 5 марта в Дортмунде.