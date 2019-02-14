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Голы Бензема и Асенсио принесли «Реалу» победу в матче с «Аяксом» в ЛЧ

Голы Бензема и Асенсио принесли «Реалу» победу в матче с «Аяксом» в ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» принимал «Реал». Встреча команд состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба.

На 37-й минуте защитник «Аякса» Николас Тальяфико забил гол в ворота «Реала», однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Дарио Скомина отменил взятие ворот. На 60-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема отправил в ворота амстердамской команды мяч. Ответный гол последовал через 15 минут — автором забитого мяча стал полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш. На 87-й минуте победный гол «Реала» забил вышедший на замену полузащитник Марко Асенсио.

Ответный матч «Реал» — «Аякс» состоится 5 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2019, среда. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 – Бензема – 60, 1:1 – Зиеш – 75, 1:2 – Асенсио – 87
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