Почеттино: 3:0 — прекрасный результат, но у «Тоттенхэма» ещё много работы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:0).

«Я бы не сказал, что команда нервничала, но второй тайм мы провели намного лучше. В перерыве мы показали игрокам несколько ситуаций, которые могли бы сложиться по-другому. Мы пытались помочь команде принимать правильные решения и действовать наилучшим образом. Плюс, вам всегда нужна удача.

С самого начала нам было очень сложно как в фазе владения, так и без мяча. У нас немного не получалось играть так, как нам хотелось, но второй тайм был просто фантастическим. После гола мы начали играть с большей уверенностью.

Это была просто великолепная игра в исполнении моих футболистов. Впрочем, это лишь первая половина матча. 3:0 — очень хороший результат, но мы должны ехать в Дортмунд с настроем на победу. Результат прекрасный, но у нас ещё много работы.

Мы так счастливы. Парни заслужили самых лестных слов, потому что показали фантастическую игру. Мои игроки — герои», —приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Боруссия» — «Тоттенхэм» состоится 5 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.