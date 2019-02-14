Куртуа: VAR был на моей стороне, судья принял верное решение

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом».

«Сегодня я сделал несколько неплохих сейвов, плюс мне повезло, что на моей стороне был VAR. Но я считаю, что судья принял верное решение. Нам повезло, что к перерыву «Аякс» не забил. Во втором тайме дела пошли в гору, мы забили красивый гол. Это явно обескуражило «Аякс», и пусть хозяева сравняли счёт, мы продолжали играть на победу.

«Аякс» — очень энергичная команда, которая использует высокий прессинг и старается дорожить мячом. Нам было сложно найти свободное пространство, не шла игра в пас. Конечно, судьба противостояния ещё не решена. Соперник приедет в Мадрид, чтобы показать хороший футбол и забить как минимум дважды. Но мы сейчас на ходу. Будем надеяться, что так будет и дальше», — приводит слова Куртуа пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Реал» — «Аякс» состоится 5 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.