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Тренер «Аякса» — об отменённом голе: это позор. Не думаю, что был офсайд

Тренер «Аякса» — об отменённом голе: это позор. Не думаю, что был офсайд
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал использования системы VAR в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2). Словенский арбитр Дарио Скомина после просмотра видеоповтора отменил гол защитника Николаса Тальяфико в первом тайме при счёте 0:0.

«Это позор. Судьи дали нам несколько разных объяснений – помеха вратарю, офсайд. Видел повтор, но, возможно, нужно посмотреть ещё один – под другим углом. Не думаю, что был офсайд», — приводит слова тен Хага AS.

Система VAR впервые применена в матчах Лиги чемпионов. В нынешнем розыгрыше турнира было решено начать использование VAR с первого раунда плей-офф.

Ответный матч «Реал» — «Аякс» состоится 5 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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