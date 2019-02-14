Бюрки: «Боруссия» всегда испытывает трудности с физически сильными командами

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэм Хотспур». Встреча команд состоялась на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«У нас было не так много моментов в первом тайме. Мы всегда испытываем трудности с физически сильными командами, особенно без мощного игрока атаки, который мог бы придержать мяч впереди после наших забросов. Мы пропускаем слишком много голов после стандартных положений и фланговых передач», — приводит слова Бюрки пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Боруссия» — «Тоттенхэм» состоится 5 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.