Вертонген: быстрый гол помог «Тоттенхэму» в матче с «Боруссией»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:0). В этой встрече 31-летний бельгиец отметился голом и результативной передачей.

«Боруссия» выглядела очень сильно в первом тайме и имела преимущество на поле. Они немного потеряли концентрацию, и мы смогли перевернуть ход игры. Они не лучшим образом действовали в завершающей фазе атак, и во втором тайме игра изменилась. Быстрый гол нам помог, а они выглядели так, будто были бы довольны и счётом 1:0», — приводит слова Вертонгена пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Боруссия» — «Тоттенхэм» состоится 5 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.