Дольберг: «Аякс» был лучше «Реала» и ещё может добраться до четвертьфинала

Нападающий амстердамского «Аякса» Каспер Дольберг прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2).

«Наверное, всё дело в мастерстве. «Реал» создал два момента и забил два гола. Но мы доказали, что можем играть на таком уровне. Мы не выиграли, но создали больше моментов. Считаю, мы играли лучше оппонента.

Я смотрел игру со скамейки запасных. Часть нашей работы — внимательно следить за происходящим и прикидывать, что можно сделать, когда войдёшь в игру. Если будем играть так же в Мадриде, а удача будет на нашей стороне, то «Аякс» ещё может добраться до четвертьфинала», — приводит слова Дольберга пресс-служба УЕФА.



Ответный матч «Реал» — «Аякс» состоится 5 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.