Ф. де Йонг: возможно, подобные решения проще принимать в пользу топ-клуба

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы выступили здорово. Жаль, что наш гол был отменён. Возможно, подобные решения проще принимать в пользу топ-клуба. Но продолжали показывать хорошую игру, создавали моменты. Плохо, что это не принесло нам другого результата.

В Испании нужно сыграть так же смело и уверенно, как дома, ещё ничего не решено. Перед родными трибунами «Реал» будет испытывать больше давления», — цитирует хавбека «Аякса» FourFourTwo.

Ответный матч «Реал» — «Аякс» состоится 5 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Де Йонг ранее уже заключил контракт с «Барселоной» и присоединится к каталонцам летом нынешнего года.