Рамос признал, что намеренно получил жёлтую карточку, затем опроверг свои слова

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос после победы над «Аяксом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что намеренно получил жёлтую карточку, чтобы избежать дисквалификации в дальнейших стадиях турнира. На 89-й минуте он сбил Каспера Дольберга и пропустит ответную встречу.

«Учитывая итоговый результат, я бы соврал, если бы сказал, что не форсировал получение предупреждения. Не стоит недооценивать соперника и думать, что серия закончилась, но в футболе нужно принимать жёсткие решения», — приводит Goal слова защитника после завершения матча.

Впоследствии в «Твиттере» он опроверг свои слова.



«Подчеркну, что дисквалификация ранит меня больше, чем кого-либо. Я не специально шёл на жёлтую карточку, так же, как и в матче с «Ромой». Теперь буду поддерживать «Реал» с трибун и, как ещё один фанат, буду надеяться на выход команды в четвертьфинал», — написал защитник.

Согласно правилам УЕФА, игроки будут получать отстранение от участия в двух матчах соревнований или в течение определённого периода за намеренное получение карточки.

В 2010 и 2013 году Рамос уже получал намеренные жёлтые карточки, позволявшие пропустить следующий матч, не имеющий турнирного значения.