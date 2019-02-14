Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барыс» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Санчо: у меня просто нет слов, но с «Тоттенхэмом» ещё не всё решено

Санчо: у меня просто нет слов, но с «Тоттенхэмом» ещё не всё решено
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча, проходившая на стадионе «Уэмбли», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«У меня просто нет слов, они заслужили победу. Мы потеряли концентрацию. Сон – хороший игрок, но надеюсь, что мы справимся с ним лучше во втором матче. Ещё не всё решено, и мы собираемся выйти на ответный матч с верой, что можем забить», – цитирует Санчо официальный сайт УЕФА.

После перерыва Сон Хын Мин вывел «Тоттенхэм» вперёд. На 83-й минуте Вертонген оказался на позиции центрфорварда и в касание пробил после навеса с фланга, а точку в матче на 86-й минуте поставил Фернандо Льоренте. Ответная встреча состоится 5 марта в Дортмунде.

«Тоттенхэм» разгромил «Боруссию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент