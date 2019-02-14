Сарри провёл длительную беседу с игроками «Челси» после поражения от «Ман Сити»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что после поражения от «Манчестер Сити» в АПЛ он провёл длительную беседу со своими футболистами. Синие потерпели самое крупное поражение за всё время выступлений в АПЛ, проиграв действующему чемпиону со счётом 0:6.



«Мы разговаривали все вместе в течение часа на следующий день после игры. Я думаю, что всегда лучше реагировать через свою работу, через игру. Когда проиграл 0:6, нелегко выходить на поле уже в четверг, но мы должны сыграть и сделать это хорошо. В последнем матче проблема была не в мотивации. Мы не смогли отреагировать на трудности, с которыми столкнулись, но в первые минут пять мы выглядели хорошо», — цитирует Сарри The Telegraph.

«Челси» дал Сарри месяц на исправление ситуации