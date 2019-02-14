Венгер: я пытался купить Санчо в «Арсенал»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что в своё время пытался подписать Джейдона Санчо, который выступает за дортмундскую «Боруссию».

«Я хотел подписать его из «Манчестер Сити», когда у него не было игровой практики. Пытался заманить Санчо, потому что он из Лондона. Пытался купить его в «Арсенал». Это один из лучших игроков своего поколения. В нём есть что-то, что является частью больших игроков. Вы можете назвать это уверенностью, верой.

Тем не менее, давление на этих мальчиков с раннего возраста очень велико. Они получают много денег, прежде чем появляется регулярная практика. Это не улучшает их игровой голод», — цитирует французского специалиста beIN Sports.

В 21 матче чемпионата Германии на счету Санчо семь голов и 11 результативных передач.