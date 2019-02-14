Почеттино: люди недооценивают «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэм Хоттспур» Маурисио Почеттино прокомментировал разгромную победу над дортмундской «Боруссией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы чувствуем себя очень гордыми, когда от нас ожидают подобного выступления, но иногда люди недооценивают нас. Мы играем намного лучше, чем люди оценивают нас, но вы не можете бороться с восприятием других.

Я доволен игрой, это огромная победа, игроки заслуживают всяческих похвал, потому что они были невероятными. Для меня это только первый матч и первая половина противостояния. Конечно, 3:0 — это очень хороший результат. Мы думаем о том, что нам нужно поехать в Дортмунд за победой. Конечно, сейчас счастливы, но впереди ещё много работы», — цитирует Почеттино Sky Sports.

Ответная встреча состоится 5 марта в Дортмунде.