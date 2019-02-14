«Рубин» объявил о решении Сесара Наваса завершить карьеру

Защитник и капитан казанского «Рубина» Сесар Навас принял решение завершить профессиональную карьеру в день своего рождения, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Сегодня, 14 февраля, испанскому футболисту исполняется 39 лет.



Навас перешёл в «Рубин» в 2009 году. В 2015 году защитник перешёл в «Ростов», а позже, в 2017-м, вновь вернулся в казанскую команду. В составе клуба испанец провёл 255 матчей, став автором 4 голов. Вместе с «Рубином» Навас завоевал титул чемпиона России в 2009 году, выиграл Кубок страны в сезоне-2011/12 и дважды – Суперкубок (2010, 2012).



До переезда в Россию Навас выступал на родине, успев поиграть за вторую команду мадридского «Реала», «Малагу», «Химнастик» и «Расинг» (Сантандер).



«Рубин» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 25 очков.

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