Президент «Ромы»: если хотим войти в топ-5 клубов в мире, нужен новый стадион

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта рассказал о намерении клуба построить новый стадион, а также выразил уверенность, что собственная арена поможет «волкам» войти в число лучших команд в мире.



«Мэр и другие люди сказали, что хотят завершить это дело к концу года – не построить стадион, конечно, но хотя бы выделить под него землю. В этом процессе уже видны многие позитивные моменты, и он продвигается. Но нам по-прежнему остаётся уладить некоторые моменты. Один из них – мы должны выкупить землю.



Стадион – это ключ. Если «Рома» хочет войти в число пяти-шести лучших клубов в мире, это необходимый шаг с точки зрения экономики», — цитирует Паллотту Football Italia со ссылкой на SiriusXM.



В настоящий момент «Рома» проводит домашние матчи на стадионе «Олимпико», где также выступает «Лацио».

Наследник Тотти сделал дубль в Лиге чемпионов. Ему всего 19 лет Был главной звездой в матче, который никто не смотрел.