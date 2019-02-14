Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барыс» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Президент «Ромы»: если хотим войти в топ-5 клубов в мире, нужен новый стадион

Президент «Ромы»: если хотим войти в топ-5 клубов в мире, нужен новый стадион
Футбол / Италия

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта рассказал о намерении клуба построить новый стадион, а также выразил уверенность, что собственная арена поможет «волкам» войти в число лучших команд в мире.

«Мэр и другие люди сказали, что хотят завершить это дело к концу года – не построить стадион, конечно, но хотя бы выделить под него землю. В этом процессе уже видны многие позитивные моменты, и он продвигается. Но нам по-прежнему остаётся уладить некоторые моменты. Один из них – мы должны выкупить землю.

Стадион – это ключ. Если «Рома» хочет войти в число пяти-шести лучших клубов в мире, это необходимый шаг с точки зрения экономики», — цитирует Паллотту Football Italia со ссылкой на SiriusXM.

В настоящий момент «Рома» проводит домашние матчи на стадионе «Олимпико», где также выступает «Лацио».

Наследник Тотти сделал дубль в Лиге чемпионов. Ему всего 19 лет
Был главной звездой в матче, который никто не смотрел.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент