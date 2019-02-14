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«Краснодар» — «Байер»: онлайн-трансляция матча начнётся 14 февраля в 20:55

«Краснодар» — «Байер»: онлайн-трансляция матча начнётся 14 февраля в 20:55
Футбол / Лига Европы

Сегодня, 14 февраля, в Краснодаре на одноимённом стадионе состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» – «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Помогать ему будут ассистенты Альберто Тегони и Джорджо Перетти. Резервный рефери – Чиро Карбоне.

На групповом этапе «Краснодару» противостояли «Севилья», льежский «Стандард» и «Акхисар Беледиеспор». «Быки» заняли второе место, уступив по дополнительным показателям испанской команде. «Байер» в свою очередь финишировал первым в квартете с «Цюрихом», АЕКом (Ларнака) и «Лудогорцем».

Ответный матч «Байер» – «Краснодар» состоится в Германии 21 февраля. С турнирной сеткой Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате».

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