«Краснодар» — «Байер»: онлайн-трансляция матча начнётся 14 февраля в 20:55

Сегодня, 14 февраля, в Краснодаре на одноимённом стадионе состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» – «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Помогать ему будут ассистенты Альберто Тегони и Джорджо Перетти. Резервный рефери – Чиро Карбоне.



На групповом этапе «Краснодару» противостояли «Севилья», льежский «Стандард» и «Акхисар Беледиеспор». «Быки» заняли второе место, уступив по дополнительным показателям испанской команде. «Байер» в свою очередь финишировал первым в квартете с «Цюрихом», АЕКом (Ларнака) и «Лудогорцем».



Ответный матч «Байер» – «Краснодар» состоится в Германии 21 февраля. С турнирной сеткой Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате».