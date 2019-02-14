Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказал, когда состоится очередное судебное заседание по делу игрока и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
«Апелляционное рассмотрение дела Кокорина и Мамаева состоится 25 февраля», — сообщил Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
6 февраля Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля. После заседания защита футболистов объявила о намерении обжаловать вердикт. Под стражей также продолжили находиться младший брат форварда Кирилл и друг молодых людей Александр Протасовицкий.
Напомним, все четверо фигурантов дела были помещены в СИЗО 11 октября за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека.
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Суд рассмотрит апелляции по делу Кокорина и Мамаева 25 февраля