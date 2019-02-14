Чансельор покинул «Анжи» и подписал контракт с катарским клубом

Защитник сборной Венесуэлы Джон Чансельор покинул «Анжи» и подписал контракт с катарским клубом «Аль-Ахли». В декабре прошлого года стало известно, что Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского клуба.

«Футбольный клуб «Анжи» благодарит Джона за сотрудничество и желает ему успешной карьеры», — говорится на официальном сайте дагестанской команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах 26-летнего игрока заинтересованы такие клубы Российской Премьер-Лиги, как «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов».

Чансельор стал игроком «Анжи» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах за «Анжи» в чемпионате России, но не сумел отметиться результативными действиями. «Анжи», набрав 15 очков, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.