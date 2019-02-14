Воронин: «Спартак» повёл себя с Самедовым по-свински, учитывая его заслуги

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин поделился мыслями об уходе полузащитника Александра Самедова из московского «Спартака» за полгода до окончания контракта.



«Здесь мне приличные слова подобрать сложно. Если брать его заслуги перед «Спартаком», то могу сказать, что по отношению к Саше себя повели по-свински. Участник двух чемпионатов мира, чемпионата Европы, завоевал золотые медали со «Спартаком», а его за полгода до окончания контракта выставляют за дверь. Это не красит руководителей клуба.



Я вырос в футбольной Западной Европе, знаю отношение тех же немцев к своим футболистам. Этому стоит поучиться. У нас же старая плеяда постоянно повторяет: играем – нужны, перестали попадать в состав – мы мусор. Переступят и пойдут дальше», — цитирует Воронина «Спорт день за днём».



Напомним, Самедов покинул «Спартак» в зимнее трансферное окно и подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов».

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