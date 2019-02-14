Почеттино: в следующий раз, когда Сон забьёт, ухожу и жду, когда матч закончится

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» отреагировал на тот факт, что в этом сезоне его команда выиграла все матчи, когда забивал нападающий Сон Хын Мин.

«В следующий раз, когда Сон забьёт, я ухожу в раздевалку, иду в душ и просто жду, когда матч закончится», — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

Встреча, проходившая на стадионе «Уэмбли», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Помимо Сон Хын Мина отличился Ян Вертонген, который оказался на позиции центрфорварда, а также Фернандо Льоренте, точно пробивший головой после углового. При этом испанский форвард вышел на поле лишь за несколько минут до этого эпизода. Ответная встреча состоится 5 марта в Дортмунде.