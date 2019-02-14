Форвард «Уотфорда» Грэй признан невиновным в нападении на женщину в Лас-Вегасе

Суд оправдал нападающего «Уотфорда» Андре Грэя по делу о нападении на женщину в Лас-Вегасе в мае прошлого года, сообщает BBC.



Инцидент произошёл в ночном клубе. По словам потерпевшей Кэтрин Пегман, футболист схватил её за волосы, а его друг вылил на неё напиток. При этом девушка уточнила, что после инцидента Грэй несколько раз звонил ей, желая принести извинения. По итогу суд признал форварда невиновным. При этом сам англичанин на заседании не присутствовал.



Изначально Грэю грозило тюремное заключение сроком до шести месяцев – именно такое наказание предусмотрено за нанесение побоев.



Грэй перешёл в «Уотфорд» из «Бёрнли» в 2017 году. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 17 матчей в чемпионате Англии и забил 4 гола.